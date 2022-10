Fermeture de lits, manque de moyens : les urgences du CHU de Nantes en grève illimitée

À partir de ce dimanche soir minuit, les personnels de santé des urgences du CHU de Nantes ont décidé de se mettre en grève illimitée pour exiger plus de moyens. Un événement qui n'est pas sans rappeler le mouvement mené au CHU de Bordeaux en juin dernier. "On continue à supprimer des lits dans les services", déplore Olivier Terrien, le secrétaire général de la CGT au CHU de Nantes auprès de nos confrères de France 3. "On se retrouve avec des patients qui restent aux urgences pendant 72 heures ou plus. Or, les urgences ne sont pas faites pour ça."