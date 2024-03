Crise des agriculteurs : manifestation ce lundi à Bordeaux, trafic perturbé à prévoir sur la rocade

Le syndicat Coordination rurale prévoit une mobilisation des agriculteurs lundi à Bordeaux. Des tracteurs venus de Gironde, du Périgord et du Lot-et-Garonne se rendront devant l'hôtel de Région.

Une nouvelle manifestation d'agriculteurs est prévue lundi à Bordeaux, à l'appel du syndicat Coordination rurale. Plus d'une centaine d'agriculteurs devraient se regrouper dans la matinée devant l'hôtel de Région, où s'ouvrira pour deux jours une séance plénière du conseil régional, rapporte le quotidien Sud Ouest.

Circulation perturbée

Un convoi constitué d'agriculteurs de Gironde et du Périgord devrait arriver dans le centre-ville bordelais tôt lundi matin, tandis qu'un second, constitué de tracteurs venus du Lot-et-Garonne, empruntera la route départementale 1113 et la rocade. La préfecture de Nouvelle-Aquitaine et Gironde prévient sur le réseau social X que des perturbations de circulation sont à prévoir à partir de 6h sur la rocade est, sens intérieur.

Les agriculteurs espèrent échanger avec le président de région Alain Rousset, rapporte France Bleu, qui cite un représentant syndical.

"Marasme viticole, crise céréalière, élevage malmené, la région Nouvelle-Aquitaine et Alain Rousset doivent agir", écrit la Coordination rurale sur sa page Facebook.