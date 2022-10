Les transports de carburant autorisés à circuler à la Toussaint pour approvisionner les pompes

À période exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Les poids lourds transportant des hydrocarbures pourront circuler à la Toussaint afin d'alimenter les stations-service en raison des "tensions sur l'approvisionnement en carburants constatées sur le territoire national", selon un arrêté publié samedi au Journal officiel. L'objectif : éviter des pénuries à la pompe en ce week-end prolongé, après plusieurs semaines de difficultés dans bon nombre de stations, liées à des grèves dans des raffineries.

Les lundi 31 octobre, mardi 1er et mercredi 2 novembre, les interdictions de circulation des véhicules de transport de plus de 7,5 tonnes prévues par un précédent arrêté d'avril 2021 sont levées pour "les véhicules de transport de produits hydrocarbures, à l'exception du butane, du propane et des gaz à usages industriels". Ces véhicules pourront circuler pendant ces trois jours "afin de permettre les approvisionnements entre dépôts pétroliers ainsi que depuis les dépôts pétroliers vers les points de distribution et les clients finaux", et rentrer à vide. Le gouvernement a déjà pris quatre arrêtés en ce sens depuis le 7 octobre.