Raffineries bloquées : un tribunal a-t-il vraiment suspendu une réquisition jugée abusive ?

L'arrêté concernait 55 des 160 salariés des Laboratoires de biologie réunis (LBR). Des salariés en charge notamment du dépistage du Covid-19 et qui avaient déclenché un mouvement de grève pour obtenir des hausses de salaire en raison de l'inflation. Ouest-France souligne que l'entreprise compte "treize sites à Rennes et dans les cliniques de l’agglomération" et que l'arrêté de la préfecture a été suspendu parce que "la justice a estimé que la grève ne mettait pas en danger la sécurité des patients", tout en ne portant pas atteinte au droit de grève.

Si cette réquisition des autorités a donc bien été annulée par un tribunal administratif, il est trompeur de faire un parallèle avec les décisions de justice prises au cours des derniers jours pour des dossiers relatifs aux raffineries. Jusqu'à présent, dans le cadre du conflit social qui touche le secteur des hydrocarbures, les tribunaux administratifs qui ont été saisis ont toujours jugé les réquisitions conformes à la loi. Rappelons que celles-ci peuvent être décidées "en application de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales", comme l'indiquait la semaine passée à TF1info le ministère du Travail. Le préfet dispose en effet "d’un pouvoir de réquisition des biens et des services en cas d’urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l'exige".