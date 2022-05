Crise économique : à quoi correspond la stagflation ?

C'est un dangereux cocktail qui pourrait menacer l'économie française. La guerre en Ukraine a entraîné une hausse vertigineuse des prix de l'énergie et des matières premières et ainsi fait bondir l'inflation. Au même moment, la croissance tourne au ralenti dans l'Hexagone comme dans le reste de l'Europe. Ce phénomène pourrait mener à une "stagflation", une contraction qui désigne une "stagnation" de la croissance couplée à une "inflation" prolongée. Ce type d'épisode apparaît après un choc marquant pour l'économie, et a des répercussions sur toute la chaîne de production, les prix et l'emploi.

L'inflation s'était déjà accélérée suite à la levée des restrictions sanitaires liées au Covid : la demande de consommation était repartie à la hausse, alors que les entreprises étaient confrontées à des problèmes d'approvisionnement. Puis la guerre en Ukraine est venue perturber davantage encore le cours des prix. Les ménages, de leur côté, préfèrent rester prudents et épargner face à cette incertitude, au lieu de dépenser.

Si bien que les derniers indicateurs économiques publiés vendredi par l'Insee font craindre un début de stagflation : la croissance française est à l'arrêt au premier trimestre et l'inflation grimpe à 4,8% sur un an, un record en France depuis 1985.