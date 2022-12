Comment Ecowatt a remplacé TousAntiCovid dans la tête des complotistes

Il n'en fallait pas plus pour faire de cet outil la nouvelle cible des complotistes. "TousAntiCovid, Vitemadose, Ecowatt, un code couleur pour vous dire quoi faire, le Français est devenu accro au contrôle social, le régime chinois lui va à merveille", a par exemple ironisé une internaute, quand un autre prévient en lettres majuscules que cette application "est le même piège du gouvernement que TousAntiCovid", en référence à cette application de "contact tracking" déployée pendant l'épidémie de Covid-19. "Ecowatt is the new TousAntiCovid", résume un dernier.