Le jour où... la France a connu son dernier grand black-out électrique

Le 19 décembre 1978, à 8h27, la France se retrouve plongée dans le noir. Les trois quarts du pays sont privés d'électricité en raison d'une surcharge électrique dans un poste EDF près de Nancy. Surcharge provoquée par une surconsommation des Français. "C'est là que tout s'est passé. C'est là qu'un câble qui relie la Lorraine à la région parisienne a cessé de fonctionné", explique à l'époque Marcel Boiteux, directeur général d'EDF de 1967 à 1979, comme le rappelle l'INA. "Il a suffi qu'un gros câble saute pour qu'automatiquement, on coupe. Comme il se passe dans un appartement, quand on met trop d'appareils à la fois, brusquement le disjoncteur saute". Seule une partie de l'est de la France est épargnée, car alimentée, notamment, par les Allemands et les Italiens.

Mais partout ailleurs sur le territoire, les métros sont à l'arrêt, tout comme les feux tricolores, ce qui provoque des embouteillages monstres dans les grandes villes. Les ascenseurs, les escaliers mécaniques, les portes automatiques sont également bloqués alors que les immeubles au tout électrique sont privés de chauffage. Les casernes de pompier, elles, sont submergées d'appels. Selon le Figaro de l'époque, "entre 8h30 et 12 heures, les pompiers parisiens ont procédé à plus de quatre cents interventions pour secourir les personnes emprisonnées dans les ascenseurs".

Un black-out qui a aussi interrompu les services de certains hôpitaux. Une intervention chirurgicale en cours devant être terminée à la lueur d'une lampe de poche relatent les médias de l'époque alors que l'activité des usines doit être stoppée. Le courant, lui, ne revient que peu à peu aux alentours de midi, soit près de quatre heures après le début de la coupure.