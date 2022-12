"Moins 10% de consommation électrique en un an", selon EDF : est-ce réellement grâce aux efforts des Français  ?

Ce jeudi, EDF a confirmé la tendance observée depuis plusieurs semaines par RTE. Alors que le gestionnaire du réseau de transport d'électricité a, de son côté, annoncé le 7 décembre une baisse de 6,6% de la consommation sur les 30 derniers jours par rapport aux années 2014-2019, l'entreprise de production et de fourniture d'électricité va encore plus loin. "Sur le mois de novembre, nous constatons une baisse de consommation de l'ordre de 10% par rapport à 2021", a en effet révélé dans les pages des Échos Marc Benayoun, le directeur exécutif d'EDF chargé du pôle clients.

Mais alors que RTE imputait cette baisse à la grande industrie, EDF affirme qu'elle est bel et bien le fruit des efforts des Français. Auprès de TF1info, l'entreprise précise en effet que cet indicateur s'appuie sur son seul portefeuille de clients. Soit, 70% de parts de marché chez les particuliers et de 55% à 60% de parts de marché chez les entreprises. Et dans les deux cas, "la tendance est similaire", assure l'entreprise.

Par ailleurs, elle confirme ne pas prendre en compte la même "temporalité" que RTE. L'entreprise française n'a pas lissé les données sur plusieurs années, mais a simplement "comparé la consommation de novembre 2022 à novembre 2021". En oubliant l'impact de la météo, particulièrement clémente ? Si elle n'a pas pu nous préciser ses calculs, EDF nous répond avoir "pris en compte l'indicateur météorologique" dans ses calculs.