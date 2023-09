Crise migratoire : les traversées entre l'Afrique du Nord et l'Italie ont presque doublé en un an

Cette route migratoire, très dangereuse, a représenté "la moitié des arrivées irrégulières dans l'UE jusqu'à présent cette année", note l'agence de garde-côtes et de garde-frontières de l'UE. En effet, Plus de 2000 personnes sont mortes ou portées disparues depuis le début de l'année en tentant cette traversée, selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM). Les principales nationalités représentées sont les Ivoiriens, les Guinéens et les Égyptiens.