Il n'est pas rare d'avoir envie de se confectionner un bouquet de fleurs en prélevant les magnifiques bégonias, tulipes et roses des jardins. De même, lors d'une balade dans la nature, on est tenté de cueillir les fleurs sauvages que l'on croise sur son passage. Que dit la loi sur la "cueillette sauvage" ? On fait le point.

Vous vous promenez en ville et vous tombez sur un magnifique parc ou jardin. Le spectacle coloré offert par la multitude de fleurs ravit vos yeux. Vous avez soudainement envie de cueillir quelques espèces pour vous constituer un superbe bouquet ou pour expérimenter le bouturage. Cette pratique est-elle légale ?

Non, vous n’avez pas le droit de cueillir les fleurs plantées par la mairie

Il est formellement interdit de cueillir les fleurs plantées par la municipalité. Mis en terre par les jardiniers municipaux, les végétaux sont installés pour profiter à tous. Couper les fleurs dans un parc ou un jardin municipal est considéré comme une détérioration légère d’un bien appartenant à autrui et il est sanctionné par la loi. En effet, l’article R. 635 - 1 du Code pénal dispose que "la destruction, la dégradation ou la détérioration volontaires d'un bien appartenant à autrui dont il n'est résulté qu'un dommage léger est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ᵉ classe". De ce fait, couper les fleurs plantées par la mairie expose le contrevenant à une amende pouvant atteindre 1 500 euros. Si vous avez vraiment flashé sur une fleur, vous pouvez toujours essayer de demander au jardinier, un bulbe ou des graines. Parfois, ça marche ! Il arrive également que des communes invitent les citoyens, de manière très exceptionnelle, à cueillir certaines fleurs avant que les jardiniers n'effectuent le travail de taille.

Peut-on cueillir les fleurs lors d’une sortie en nature ?

Lors d’une balade en forêt ou à la campagne, il n’est pas rare de tomber sur des fleurs et la tentation de les ramasser pour confectionner un bouquet n’est jamais très loin. Il faut d’abord se renseigner sur l’on se trouve sur un terrain privé. Il faut savoir que 75 % des forêts françaises sont privées, ce qui signifie que toutes les ressources appartiennent aux propriétaires du terrain. Il faudra donc obtenir une autorisation pour cueillir les produits de son sol. Ramasser des fleurs sans autorisation est considéré comme un vol et il peut être "puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende" en vertu de l’article 311-3 du Code pénal.

Pour ce qui est des terrains qui appartiennent à l’État, la récolte est tolérée, mais sous certaines conditions. Il convient d’abord de se renseigner auprès des préfectures pour savoir si la cueillette est autorisée. Certaines fleurs font partie des espèces protégées, pour des raisons de protection de l’écosystème ou pour intérêt scientifique. Dans ce cas, il est formellement interdit de les cueillir. Il est aussi possible de se rendre sur le site Geopartail (qui récence les espaces et les espèces protégé.e.s. Enfin, dans les cas où il n’y a aucune interdiction, l’Office Nationale des Forêts préconise tout de même de rester raisonnable dans sa cueillette et de ne pas excéder "ce que la main peut contenir". Le but ? Garantir la survie de l’espèce.