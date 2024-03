Cuisine en kit : ce qu’il faut savoir avant de se lancer dans le montage

Monter sa cuisine en kit soi-même permet de faire des économies bienvenues en période d’inflation. Ce chantier n’est pas à la portée de tout le monde, il est important d’avoir des connaissances en bricolage, en plomberie et en électricité. Voici ce qu’il faut savoir avant de se lancer dans l’aménagement de cet espace.

Vous avez l’âme d’un bricoleur et vous êtes un adepte du Do it Yourself. Vous vous dîtes, très certainement, que monter sa cuisine soi-même n’est pas une mauvaise idée, surtout si vous savez manier à la perfection perceuses et visseuses. Au passage, c’est un moyen d’économiser quelques milliers d’euros. Néanmoins, poser une cuisine n’est pas aussi simple que changer une ampoule. Avant de se lancer, il faut bien réfléchir.

Vérifier la qualité des murs et prendre les mesures

C’est une étape indispensable. En effet, il est primordial de savoir si les murs sont assez costauds pour pouvoir fixer meubles et électroménagers. On contrôle donc minutieusement, on corrige les creux, les bosses et les renforcements. On relève aussi les cotes des murs, on mesure la distance entre les murs et les angles, les fenêtres, les portes, la dimension des décrochements. Reportez toutes ces informations sur une feuille et n’hésitez pas à faire un schéma pour avoir une vision d’ensemble de la pièce.

Contrôler les raccordements en eau et en électricité

Il est primordial de contrôler les emplacements des arrivées et d’évacuation d’eau et de gaz, les prises électriques et de localiser les tuyaux. Si vous avez besoin de faire un raccordement en plomberie, celui-ci peut se faire sans soudure s’il n’excède pas trois mètres. Dans le cas contraire, il est obligatoire de faire appel à un professionnel. Pensez aussi à vérifier que l’électricité soit aux normes, de 32 ampères au minimum pour pouvoir accueillir l’éclairage et les appareils électroménagers. Pensez également à respecter une bonne distance entre les prises électriques et les points d’eau. Sachez, enfin, que si vous déplacez une chaudière, le raccordement au réseau de gaz doit impérativement se faire par un professionnel qualifié.

Assurez-vous d’avoir les bons outils à disposition

Insérer des chevilles de fixation, découper des panneaux ou des plans de travail… Monter une cuisine nécessite d’avoir une bonne boîte à outils, mais aussi d’autres instruments et appareils indispensables : un niveau à bulle, une perceuse, une scie sauteuse, une visseuse, une scie circulaire. Vous aurez aussi besoin de tournevis, mètre, marteau, crayon, clefs. Passer en revue votre outillage afin de ne pas faire des allers-retours au magasin de bricolage, ce qui retardera le chantier.

Avez-vous de bonnes connaissances en bricolage ?

Il ne suffit pas de planter en clou ou monter un meuble Ikea. Poser une cuisine nécessite d’avoir plus que des petites notions en plomberie et électricité. Il est important de savoir identifier les matériaux, prendre des mesures, manier aussi bien la scie que le mastic, savoir découper un panneau de bois, reconnaître les bons moyens de fixation. Si vous avez des doutes, n’hésitez pas à demander de l’aide à vos proches.

Monter les meubles au fur et à mesure

On n’hésite pas à faire un check de tous les éléments de la cuisine en kit quand ils ont été livrés. Il est conseillé de noter les emplacements du futur mobilier et des équipements sur les murs et les sols afin de ne pas se mélanger les pinceaux. On s’assure d’avoir tout nettoyer, tout vider et tout sécuriser avant de se lancer dans la pose de la cuisine. On monte les meubles au fur et à mesure en évitant de tout déballer. On commence par fixer les éléments les plus hauts, sur les murs, afin de dégager l’espace au sol, puis on pose les éléments les plus bas. Il faut savoir que quatre jours sont nécessaires au minimum pour monter une cuisine. Donc, on s’arme de patience et de rigueur !