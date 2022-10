Cuisson passive : une économie minime, mais des plats très réussis

Oubliez tout ce que vous croyez savoir sur les pâtes. Dans un guide de cuisson récemment paru, on a même fait place pour une nouvelle méthode. Au programme, deux minutes de cuisson et c’est tout. Il faut couper les plaques dès que la cuisson est atteinte, et laisser les pâtes cuire dans l'eau déjà chaude. Ce guide est le dernier épisode d’une saga italienne lancée par un prix Nobel, et qui avait déchaîné les passions transalpines.