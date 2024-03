Congés payés et arrêt maladie : on vous explique l'important changement qui s'annonce

Les salariés en arrêt maladie ne peuvent pour l'heure pas prétendre à l'acquisition de congés payés. Mais le Conseil d’État vient de rendre un avis sur la question et la loi est sur le point de changer. Que prévoient ces futurs changements et qu'est-ce qui les motive ? On vous explique plus en détail.

Le conseil d'État a tranché. Dans un avis très attendu rendu ce mercredi 13 mars, la plus haute juridiction administrative a confirmé la future mise en conformité du droit français avec la législation européenne sur l'épineuse question de l'acquisition de congés payés en arrêt maladie. Pour rappel, le Code du travail français ne donne pas la possibilité aux salariés en arrêt maladie, d'origine non professionnelle, d'acquérir des congés payés.

Mais depuis une série d'arrêts qui ont fait grand bruit en septembre 2023 en faveur d'un droit au cumul, le flou s'est installé. Les organisations patronales avaient vivement protesté contre l'acquisition de congés payés pendant les absences pour maladie, et s'étaient alarmées devant le montant des sommes que les entreprises auraient pu avoir à verser à titre rétroactif. Tout en voulant transposer la directive européenne, le gouvernement avait plaidé pour limiter l'acquisition de congés payés en cas de maladie non professionnelle à un certain nombre de semaines. "Une absurdité vient enfin d'être corrigée", a jugé le président de la CPME François Asselin, après publication de l'avis du Conseil d'État. "Notre travail, mené de concert avec le gouvernement a porté ses fruits", a estimé son homologue du Medef Patrick Martin sur le même réseau.

Qu'est-ce qui change ?

Plus en détail, à l'avenir, une absence pour maladie, même non professionnelle, sera considérée comme une période de travail et les salariés concernés pourront désormais acquérir des congés payés, selon l'avis rendu mercredi.

Ces congés acquis en arrêt maladie seront limités à quatre semaines sur une année, a toutefois tranché le Conseil d'État, interrogé par le gouvernement sur la transposition d'une directive européenne. "Le législateur n’est pas tenu, pour assurer la conformité de la loi française à la Constitution et au droit de l’Union européenne, de conférer aux périodes d’absence pour maladie le même effet d’acquisition de droits à congés que les périodes de travail effectif", indique le Conseil d'État, alors que le droit européen prévoit pour rappel 2,5 jours de congés par mois d'absence.

La plus haute juridiction administrative a par ailleurs limité à trois ans la rétroactivité des indemnités dues aux salariés qui ont été malades et ont perdu pour cela des congés depuis le 1er décembre 2009, date d'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. En d'autres termes, tout arrêt maladie antérieur à 2020 n'ouvrira droit à aucun recours possible et il ne sera pas possible de réclamer à son employeur plus de 12 semaines de congés payés, au total.

Concernant la possibilité de report des congés acquis pendant un arrêt maladie, elle devra être d'au moins 15 mois a décidé le Conseil d'État, la Cour de justice de l'Union européenne exigeant que cette durée soit "substantiellement" supérieure à la période de référence pour l'acquisition du droit à congés annuel, qui est d'un an.

Pourquoi ce changement ?

Cette décision du Conseil d'État appelle donc le gouvernement à appliquer une décision européenne vieille de plus de quinze ans qui prévoit que "les salariés doivent acquérir des congés en arrêt maladie, quelle que soit l'origine de la maladie", (professionnelle ou non). Pour cause : depuis des années, les syndicats arguent que tous les salariés devraient bénéficier d'un tel avantage, en vertu de la dite directive européenne de 2003. Après un long combat juridique, la Cour de cassation leur avait donc donné raison le 13 septembre 2023, estimant que "les salariés malades ou accidentés auront droit à des congés payés sur leur période d'absence, même si cette absence n'est pas liée à un accident de travail ou à une maladie professionnelle".

La ministre du Travail Catherine Vautrin avait promis mi-janvier que "notre pays se mettra évidemment en conformité avec la législation européenne". En février dernier, le Conseil constitutionnel avait pour sa part estimé que le Code du travail actuel était conforme aux principes de la Constitution. Et maintenant ? Le gouvernement compte désormais proposer un amendement dans le cadre d'un projet de loi d'adaptation au droit de l'Union européenne qui doit être examiné à l'Assemblée à partir de lundi, a indiqué le Conseil d'État.