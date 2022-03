Impossible d’alourdir curatelle et tutelle sans respecter la procédure

Mettre quelqu’un sous "protection judiciaire" n’a rien d’anodin. Seul un juge peut décider, sur avis médical, de placer une personne majeure sous curatelle ou sous tutelle. Dans le premier cas, le curateur assiste la personne protégée pour certaines actions, définies par la loi et par le jugement (paiement sur internet, signer des contrats, etc.) : pour valider un acte, il faut les signatures conjointes du curateur et de la personne aidée.

S’agissant de la tutelle, le tuteur signe à la place et au nom de la personne. Il arrive fréquemment de faire passer la personne protégée d’un régime à l’autre. Mais attention, rappelle la Cour de cassation dans une récente décision, la demande du proche doit s’effectuer dans le respect de la procédure.