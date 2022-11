Cyberattaque "d'envergure" en Seine-et-Marne : dix millions de dollars exigés au département

Le conseil départemental de Seine-et-Marne est doté d'un budget annuel de 1,5 milliard d'euros. Il est notamment chargé du versement de l'allocation aux adultes handicapés, du RSA et de l'allocation personnalisée d'autonomie à des "dizaines de milliers de bénéficiaires". Suite à cette cyberattaque, le vote du prochain budget a été repoussé au début de l'année 2023. Une enquête a été ouverte et est actuellement entre les mains de la Brigade de lutte contre la cybercriminalité et de la Sous-direction de lutte contre la cybercriminalité de la police judiciaire.