Le spécialiste du tiers payant Viamedis victime d’une cyberattaque : 20 millions d'assurés potentiellement concernés

La société Viamedis, qui assure la gestion du tiers payant de 84 complémentaires santé, a été ciblée par une cyberattaque. 20 millions de personnes pourraient être concernées. La direction assure que seules des données "limitées" peuvent être touchées.

Votre date de naissance et votre état civil sont-ils entre les mains de pirates informatiques ? C'est en tout cas une hypothèse, ce jeudi, après le piratage dont Viamedis a été la cible. Selon cette société, qui s'occupe de la gestion du tiers payant de 84 complémentaires santé, 20 millions d'assurés sociaux pourraient être concernés.

Selon le communiqué de la direction, les informations entre les mains des pirates informatiques sont variées. "Les données personnelles exposées sont limitées et sont les suivantes : état civil, date de naissance et numéro de sécurité sociale, nom de leur assureur santé et garanties ouvertes au tiers payant", a détaillé Viamedis. Avant de rassurer : "Ni information bancaire, ni coordonnée postale, ni numéro de téléphone, ni email ne sont concernés par cet acte malveillant".

"Les bénéficiaires peuvent continuer à utiliser leur carte vitale"

Le directeur général de Viamedis Christophe Candé a indiqué qu'il ne connaissait pas encore le nombre d'assurés sociaux dont les données avaient pu être vues. "A date, nous n'avons pas le nombre" d'assurés "impactés", "nous sommes toujours en cours d'investigation", a-t-il indiqué. Christophe Candé a précisé qu'il ne s'agissait pas d'une attaque par rançongiciel, mais d'une intrusion dans la plateforme. Et ce, car le compte d'un professionnel de santé a été "hameçonné".

À la découverte de l'intrusion, Viamedis a déconnecté sa plateforme de gestion. Cette déconnexion n'empêche pas les assurés sociaux de bénéficier du tiers payant. "Les bénéficiaires pourront continuer à utiliser leur carte vitale et leur carte de tiers payant, et la déconnexion temporaire de plateforme n'aura d'impact que pour certains professionnels de la santé, notamment opticiens, et audioprothésistes" a indiqué Viamedis dans son communiqué.

Une plainte a été déposée auprès du procureur de la République, selon le communiqué.