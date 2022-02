Cyberharcèlement : "3018", la nouvelle application pour accompagner les enfants victimes

Elle avait été annoncée en novembre dernier, l'application d'aide aux victimes de cyberharcèlement a été lancée ce mardi 8 février. "3018", numéro d'aide d'urgence pour le cyberharcèlement, permet désormais aux jeunes victimes d'adresser une capture d'écran directement aux réseaux sociaux et aux forces de l'ordre spécialisées.

Disponible sur Apple et Android, l'application facilite les signalements de situations à risques : des discussions par chat, un stockage et un envoi de preuves de cyberharcèlement ou encore la possibilité d'appeler la plateforme nationale. Une fois ces signalements réalisés, ils seront ensuite transmis aux réseaux sociaux afin qu'ils suppriment les contenus en cause. Dans les cas les plus graves, les éléments réunis pourront être envoyés directement à la plateforme Pharos, un portail officiel chargé d'agir contre les contenus illicites sur Internet.