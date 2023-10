Cyberharcèlement : une famille sur quatre déjà confrontée à ce fléau, selon un sondage

Cette importante part des élèves concernés s'explique par la généralisation des réseaux sociaux chez les plus jeunes ces dernières années, y compris à l'école primaire. Malgré des restrictions d'âge pour créer un compte sur certaines applications, 86% des 8 à 18 ans sont inscrits sur ce type de site, dont 67% des écoliers, 93% des collégiens et 96% des lycéens. Le sondage montre que la moitié des victimes ont rencontré des difficultés dans leur scolarité et ont été perturbées par "des insomnies, des troubles de l'appétit, du désespoir".