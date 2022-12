Cybersécurité : des maires formés pour éviter les attaques

À Aulnoye-Aymeries (Nord), on imagine bien les dégâts que cela peut engendrer, car on l'a vécu. En 2020, cette petite commune de 9000 habitants est victime d'une cyberattaque. Aurore était là. Première conséquence pour elle et les agents : un retour de 40 ans en arrière. Les conséquences sont terribles, la ville est comme paralysée. Les pirates bloquent l'accès aux réseaux informatiques et réclament 150.000 euros pour lever le blocage.