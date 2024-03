Cybersécurité : la fraude au faux conseiller bancaire, "le phénomène de 2023"

Les arnaques au faux conseiller bancaire explosent depuis deux ans en France. En 2023, la note informative de Cybermalveillance a été consultée plus de 80.000 fois. Elle se hisse désormais au 7ᵉ rang dans le top 10 des cybermenaces selon la plateforme.

Le temps de s'apercevoir de la supercherie, bien souvent, il est déjà trop tard. Les cybercriminels rivalisent d'ingéniosité pour tromper la vigilance des internautes afin de leur extorquer par la suite de l’argent. Pour arriver leurs fins, les pirates informatiques ont à leur disposition tout un arsenal de combines. L’une d’elle, connue sous le nom d’arnaque au faux conseiller bancaire, connaît une montée en puissance depuis maintenant trois ans.

Avec un total de 5000 demandes d’assistance – après 4500 en 2022 et 1400 en 2021, cette arnaque en ligne se hisse au 7ᵉ rang dans le top 10 des cybermenaces sur la plateforme. En 2023, la note informative sur Cybermalveillance a été consultée plus de 80.000 fois, soit +78% par rapport à l’an dernier ! "Déjà identifiées en 2022, les escroqueries au faux conseiller bancaire sont le phénomène de 2023", souligne le service d’assistance aux victimes d’escroquerie sur internet, dans son rapport annuel.

Comme son nom l’indique, cette arnaque consiste à pousser la victime à effectuer un virement bancaire en se faisant passer pour sa banque, usurpant au passage le numéro de téléphone de l'agence bancaire de la victime. Cette escroquerie a fait son apparition en 2021 à la suite d’une directive européenne sur les moyens de paiement qui a contraint les établissements bancaires à mettre en place des procédures de contrôle pour les opérations effectuées en ligne.

Selon le dernier rapport de l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement, publié en juillet 2023, le montant des fraudes liées au virement sont passées de 78 millions d’euros en 2017 à 313 millions d’euros en 2022. "Les particuliers et les petites entreprises sont les principales victimes en 2022. En effet, 70% du montant de la fraude a ciblé les virements initiés depuis les interfaces de banque en ligne, principalement utilisées par les particuliers et les petites entreprises", note cette instance de la Banque de France.

CYBERMALVEILLANCE

Avec 38% des demandes d’assistance, l’hameçonnage, qui consiste à se faire passer pour organisme public dans le but de collecter des informations personnelles, demeure la principale menace cyber en 2023. Elle touche toutes les catégories de la population. "Ce sont ainsi plus 50 000 particuliers et professionnels ont recherché une assistance sur cette menace qui se diversifie et se sophistique", souligne la plateforme dans un son rapport.