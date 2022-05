Cycliste renversé par un chauffeur poids lourd : ce que l’on sait de cette violente agression en Charente-Maritime

Quant à Mickael, il se dit aujourd’hui traumatisé. "J’ai beaucoup de mal à trouver le sommeil et à évacuer ces images de ma tête", confie-t-il. Amateur des grandes balades à vélo électrique, il ne veut désormais plus remonter en selle. "Ils m’ont dit : 'La prochaine fois, on te roule dessus'… Est-ce que c’était une menace en l’air ? Je ne sais pas, en tout cas, je ne peux plus reprendre mon vélo", dit-il.