Cyclistes, piétons, automobilistes... Quels usagers de la route sont les plus dangereux en ville ?

Des comportements dangereux à répétition qui expliquent "la hausse des accidents corporels et mortels des usagers vulnérables en ville", souligne l'étude, qui relève aussi des spécificités selon les villes observées. Ainsi, à Lyon, Montpellier et Toulouse, les refus de s’arrêter aux feux rouges routiers étaient plus fréquents qu'ailleurs. À Nantes, Lille et Paris, un plus grand nombre d’usagers se déplaçaient sur les mauvaises voies. Le port du casque audio était beaucoup plus fréquent à Paris que dans les autres villes. À Paris et à Lyon, les piétons commettent moins souvent d’écarts qu’à Lille ou à Montpellier. Tandis qu'à Nantes et à Toulouse, les cyclistes font plus d’écarts au Code de la route.