Les 80 ans du Débarquement de Normandie, ce jeudi 6 juin, marque aussi l'anniversaire du célèbre parachutiste de Sainte-Mère-Église. Cet Américain, John Steele, est devenu célèbre grâce au légendaire film "Le jour le plus long". La commune célèbre le soldat chaque année.

Chaque année, la commune de Sainte-Mère-Église procèdé au remplacement d'un mannequin de parachutiste perché sur le clocher de l'église Notre-Dame, à 35 mètres du sol. Cette décoration entretient le souvenir historique du soldat John Steele, resté célèbre pour s'être accidentellement perché sur le monument après son saut. La mésaventure est devenue l'un des épisodes les plus contés de l'histoire du Débarquement de Normandie, dans la nuit du 5 au 6 juin 1944.

Un Américain coincé sur un clocher les pieds dans le vide

John Steele faisait partie des 156.000 soldats alliés qui ont touché terre en Normandie dans la nuit du 5 au 6 juin 1944. Originaire de l'Illinois, il s'est engagé comme parachutiste dès que les États-Unis sont entrés en guerre en 1941, à 29 ans. Après avoir effectué un saut en Sicile – il se cassera une jambe à l'occasion – puis combattu dans la région de Naples, il prend part au Débarquement de Normandie. À bord d'un avion C-47, l'Américain est largué avec une quinzaine de parachutistes aux abords de Sainte-Mère-Église, alors sous occupation allemande.

Au milieu du chaos de l'attaque, John s'échoue sur le fameux toit de l'église, son parachute s'accrochant à l'une des sculptures érigées à la base du clocher. Sans possibilité de se libérer et alors que les combats font rage, il choisit de faire le mort pour éviter d'être pris pour cible par les forces ennemies. Blessé à la jambe par un éclat d'obus, l'Américain restera plus de deux heures les pieds dans le vide, avant que deux soldats allemands ne coupent les suspentes de son parachute. Une fois au sol, John Steele est soigné et fait prisonnier. Trois jours plus tard, il retrouvera la liberté sans que l’on sache s'il a été relâché ou s'il s'est échappé.

John Steele a continué de prendre part à l'effort de guerre jusqu'à la fin du conflit. Il faudra toutefois attendre des années avant qu'il n'acquière d'une certaine notoriété.

Une anecdote adaptée plus ou moins fidèlement au cinéma

En 1959, le récit historique Le Jour le plus long, écrit par Cornelius Ryan, consacre une vingtaine de lignes à Steele. Plus tard, l'adaptation du livre en film à succès, en 1962, relatera les déboires du parachutiste lors de cette fameuse nuit. Le long métrage, filmé à Sainte-Mère-Église, prend des libertés par rapport aux événements de 1944.

L'historien Jean Quellien, interrogé par Ouest-France, expliquait les incohérences posées par le court passage accordé à l'écran au soldat : "C’est la scène culte du film. Or, elle est largement exagérée et entachée d’erreurs. Déjà, il n’y avait pas un, mais deux parachutistes tombés sur ce clocher. Le second, Kenneth Russel, est totalement oublié en France, mais pas aux États-Unis. Et John Steele n’a pas pu voir ses copains se faire massacrer sous ses yeux, il s’était évanoui après s’être assommé".

John Steele est revenu plusieurs fois dans la commune lors de commémorations du Débarquement allié. Il fut considéré jusqu'à sa mort, en 1969, comme une personnalité du village, dont il reçut le titre de citoyen d'honneur.