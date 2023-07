Ces 10 races de chiens sont réputées comme étant les plus propres !

Les gabarits moyens et grands sont déconseillés en appartement, car le chien peut se sentir à l'étroit, surtout s'il passe ses journées seul. Mais, les citadins ne sont pas les seuls confrontés à la question de la propreté de leur animal : ceux qui possèdent un jardin doivent aussi y penser !

Les différentes races de lévriers (lévrier afghan, lévrier écossais…) sont connues pour leur absence de mue puisque leur pelage ne se renouvelle pas. Même si ces chiens adorent les siestes sur le canapé avec leur maître, ils ne laisseront que quelques poils derrière eux. Ils sont aussi réputés obéissants et leur propreté est rapidement assurée lorsqu'ils reçoivent une bonne éducation.

Le Braque de Weimar et le dalmatien font partie des grands chiens qui demandent moins d’entretien grâce à leurs poils très courts et lisses qui ne retiennent pas les saletés. Extrêmement intelligents et affectifs, ils ont besoin d'un accès au jardin, d'une éducation immédiate et ferme pour garantir leur propreté à long terme.

Enfin, même s'ils aiment se rouler dans l'herbe et que la boue ne leur fait pas peur, le labrador et le golden retriever sont dotés d'une grande et rapide capacité d'apprentissage. Une fois maîtrisée, la propreté du chien équilibré et en bonne santé est acquise.