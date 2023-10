Dans les cantines, servait-on vraiment du vin aux écoliers français avant 1956 ?

Les conséquences de cette consommation d'alcool chez les plus jeunes ont fini par alerter les pouvoirs publics. C'est ainsi qu'au cours des années 1950, un certain Pierre Mendès France s'est mobilisé pour faire évoluer les consciences et les habitudes. À son initiative, un Haut Comité d'étude et d'information sur l'alcoolisme est créé en 1954, alors qu'il occupe le poste de président du Conseil des ministres.

Sous la présidence de René Coty, l'ancien résistant soutient que pour "être studieux, forts et vigoureux", il est important que les plus jeunes boivent du lait. Il acte ainsi dans les écoles la distribution d'un verre de lait et d'un morceau de sucre lors de la récréation. Une mesure de santé publique, qui valut toutefois à Pierre Mendès France d'être "accusé par ses détracteurs d'électoralisme", glisse au Parisien Bernard Craplet, docteur délégué à l'Association nationale de prévention en alcoologie et en addictologie. En effet, "beaucoup ont vu dans cette mesure un cadeau fait aux producteurs de lait", puisque l'élu avait débuté en Normandie sa carrière politique.

Dans le même temps, en 1956, une circulaire est signée par le ministre de l’Éducation nationale. Celle-ci, "relative aux boissons de table servies dans les internats et cantines scolaires", prohibe l’alcool pour les écoliers. Cela vaut pour le vin, la bière ou le cidre, dont la consommation lui était parfois préférée dans certaines régions. Les reportages télévisés de l'époque, exhumés par l'INA, témoignent de cette époque qui semble aujourd'hui très lointaine.