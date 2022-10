Dans les raffineries bloquées, la majorité des grévistes sont-ils toujours payés ?

Les sites du groupe TotalEnergies qui restent bloqués ce 17 octobre partagent un point commun : tous sont classés "Seveso seuil haut". Cela signifie qu'en raison de la nature de leur activité et des dangers induits par les produits qui y sont recensés, ces infrastructures sont soumises à des mesures de contrôle et de sécurité accrues. Dans ce contexte, il est nécessaire que des salariés s'y succèdent et y évoluent en permanence, de manière à réduire, au maximum, les risques industriels et les incidents.