Dans quelle ville de France fait-il le plus bon vivre ? Découvrez le classement 2023

La Bretagne n'est pas en reste. Nantes (Loire-Atlantique), sixième, Rennes (Ille-et-Vilaine), huitième, et Brest (Finistère), neuvième, figurent en bonne position dans le top 10, où l'on retrouve aussi Annecy (Haute-Savoie), septième, et Le Mans (Sarthe), dixième. En revanche, les plus grandes villes de France sont aux abonnées absentes. Paris n'arrive qu'en 91e position (contre 66e en 2022), Marseille termine 122e (contre 93e l'an dernier), et Lyon 77e (contre 63e en 2022).