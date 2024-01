Dashcam : peuvent-elles vraiment servir de preuve en cas d'accident ?

Ces petites caméras embarquées sont à installer sur le tableau de bord ou sur le pare-brise de son véhicule. Seul le juge peut décider de la recevabilité des images filmées. Des assurances autos proposent une réduction de 10 % aux utilisateurs des dashcam.

Ces dernières années, un nouvel outil technologique a fait son apparition sur le marché et dans nos autos. Issu de la contraction des mots anglais « dashbord » et « camera », les dashcam (ou caméras embarquées) placées sur le tableau de bord ou le pare-brise des voitures et/ou motos, permettent de filmer les événements sur la route. Bien souvent, si ces petites caméras sont installées par les conducteurs, c’est souvent pour démontrer plus facilement les torts de chacun lors d’un accident de la route. Mais les dashcam peuvent-elles réellement servir de preuve ?

La caméra embarquée est-elle synonyme de bonne foi ?

En cas d’accident de la route, les autorités, que ce soit la police, votre assureur auto ou le tribunal, peuvent faire appel aux images enregistrées par votre dashcam. Mais seul le juge sera capable de décider de la recevabilité des images afin de prononcer, ou non, une condamnation à votre encontre ou à celle de la partie adverse.

Comme le rappelle le magazine spécialisé Auto Plus, l’exemple le plus marquant de l’utilisation des images de la dashcam est celui de l’affaire Palmade. Un couple est arrivé sur les lieux de l’accident et a filmé, via la dashcam de leur voiture, les fuyards. Les images ont ensuite été transmises à la police. Pour autant, il existe un certain flou juridique autour des caméras : le seul point clair est celui qui concerne la vie privée des personnes présentes à l’image.

Est-ce légal d’avoir une dashcam à bord de son véhicule ?

Rassurez-vous, en France, l’utilisation d'une dashcam est parfaitement légale. Vous avez bien évidemment le droit de filmer vos trajets que ce soient dans les endroits privés ou dans les lieux publics.

Pour autant, soyez prudent sur l’utilisation que vous faites de vos vidéos. Si vous désirez publier vos vidéos sur les réseaux sociaux, n’oubliez pas de flouter les plaques d’immatriculations des autres véhicules, ainsi que les visages des personnes apparaissant sur vos films. Conformément à l’article 226-1 du Code pénal, des lourdes punitions (une amende de 45 000 € et un an d’emprisonnement) sont prévues pour l'utilisation non autorisée de ces images et vidéos.

À savoir que les assurances autos accueillent plutôt bien ces petites caméras embarquées. En effet, les assureurs estiment qu’un conducteur filmé sera plus prudent sur la route. Certains proposent même à leurs assurés équipés de dashcam une réduction de prix de leur assurance à hauteur de 10 %, voire un bonus.