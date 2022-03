Mais c'est quand le printemps ?

Si le printemps débute bien le 21 mars dans l'imaginaire collectif, le démarrage de cette saison ne se fait en réalité pas à date fixe. Le jour où le printemps commence est en effet lié à l’équinoxe de printemps, l’un des deux jours de l’année où le Soleil est parfaitement aligné avec l’équateur et où le jour dure aussi longtemps que la nuit. Or, l’orbite de la Terre autour du Soleil étant elliptique, la durée des saisons est légèrement impactée. Et alors que la Terre met 365,2422 jours à faire le tour du Soleil, notre calendrier grégorien ne compte que 365 jours. Selon les années, le printemps arrive donc entre le 19 et le 21 mars.