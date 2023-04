Fin du ramadan 2023 : l'Aïd el-Fitr aura lieu ce vendredi 21 avril, confirme le CFCM

"Le CFCM réaffirme que la fête de l’Aid el-Fitr aura lieu vendredi 21 avril et appelle l’ensemble de nos concitoyens à faire de ce jour un moment de partage et de solidarité avec ceux qui sont dans le besoin et la précarité", indique le CFCM. "À cette occasion, le CFCM présente ses vœux les plus chers pour les musulmans de France et élève des prières pour que ces moments de joie et de solidarité bénéficient à tous", ajoute-t-il.