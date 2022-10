De la "go" au "babtou", les petits nouveaux du dictionnaire Le Petit Robert 2023

Le mot "brouteur" intègre aussi l'édition 2023. Tiré du verbe "brouter", il renvoie à un arnaqueur, un escroc sur Internet. On le retrouve dans le titre d’une série ivoirienne, "Brouteur.com" et qui relate les histoires d’arnaqueurs en ligne. Enfin, parmi les entrées les plus remarquées, on compte aussi "babtou", à l’origine "toubab" et dans le dictionnaire depuis 2014, qui désigne familièrement un Occidental, un Caucasien. Il se transforme en "babtou fragile" dans sa version péjorative.

D’autres mots issus de la société moderne sont intégrés au Petit Robert. Comme "NFT", un anglicisme signifiant "non-fungible token" et désignant un objet numérique - souvent une œuvre d’art - non fongible. Ou encore "covidé", pour parler d’un malade du Covid-19, et "écoanxiété", renvoyant à l’angoisse face au changement climatique et risquant d’être le mal du siècle.