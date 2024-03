Débarrassez-vous de l’humidité dans votre maison grâce à ces astuces

Un logement sur cinq est concerné par les problèmes d'humidité. Le taux d’hygrométrie recommandé est compris entre 40 % et 60 %. Découvrez les solutions pour lutter contre une trop grande humidité dans la maison.

Une famille de quatre membres génère environ 10 litres de vapeur d’eau par jour, soit 70 litres par semaine. À cela, s'ajoutent les vapeurs de la douche, de la cuisine, le chauffage... Résultat, sans une bonne isolation et une bonne aération, le logement peut très vite être humide. Le taux d’hygrométrie idéal se situe entre 40 % et 60 %. Une maison trop humide (ou pas assez) peut avoir des conséquences sur la santé, c'est la raison pour laquelle il est important d'agir. Voici quelques solutions pour combattre l'humidité.

Aérer son logement pour lutter contre l'humidité

L'aération est primordiale pour se débarrasser de l'humidité dans sa maison, notamment dans les pièces dans lesquelles la condensation est la plus forte, comme la salle de bain ou la cuisine. Il est conseillé d'aérer chaque jour pendant dix minutes, le matin et le soir. C'est aussi une manière d'assainir l'air vicié. Pour limiter la condensation, une bonne ventilation est nécessaire dans la cuisine, en installant par exemple une hotte aspirante. N'oubliez pas d'entretenir votre système de ventilation en nettoyant la grille chaque mois, les bouches d'extraction tous les six mois et en changeant les filtres du VMC tous les ans.

Séchez les vêtements à l'extérieur

Évidemment, ce n'est pas toujours possible, surtout pour les citadins qui habitent dans des petits logements sans accès à l'extérieur. Mais pour lutter contre l'humidité, il est préférable de sécher les vêtements à l'extérieur, car l’évaporation ajoute de l’humidité dans l’air ambiant. Sinon, privilégiez une pièce bien ventilée avec un système de ventilation mécanique (on évite les pièces de vie) ou alors, on veille à bien aérer après avoir étendu le linge.

Installer des absorbeurs d’humidité ou un déshumidificateur

Les absorbeurs d’humidité sont des boîtes remplies de cristaux hydrophiles qui captent l’humidité ambiante. On les dispose dans toutes les pièces humides et on vide l'absorbeur de son eau quand le bac est plein. Il est possible aussi d'en fabriquer soi-même en plaçant du charbon de bois dans une boîte en carton. Cette solution est adaptée pour les petits espaces, en revanche pour les grandes surfaces, on opte pour un déshumidificateur. Cet appareil est capable de capter entre 30 et 100 litres en 24 heures selon les modèles. Le déshumidificateur aspire l'air puis le refroidi. La vapeur d'eau qui est transformée en condensation est recueillie dans un réservoir.

Contactez un expert d’un bureau d’études thermiques

Si vos problèmes d'humidité ne sont pas réglés avec les solutions précédentes, il est toujours possible de faire appel à un expert. Ce dernier va vérifier le taux d’hygrométrie, prélever des fragments de matériaux où il constate de la moisissure et identifier à l'aide de caméra infrarouge s'il y a des problèmes d'infiltrations d'eau ou des ponts thermiques. Il sera ainsi en mesure de vous proposer des solutions adaptées à votre situation.