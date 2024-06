Avec les beaux jours qui reviennent, le moustique fait aussi son grand come-back. Non seulement, il provoque des démangeaisons, mais certains peuvent être porteurs de maladies comme la dengue ou le virus Zika. Heureusement, pour se protéger et les repousser, il existe plusieurs astuces très efficaces.

Ils nous empêchent de dormir la nuit, ils nous gâchent nos soirées d'été et nous laissent comme souvenir de leur passage des boutons, des rougeurs et des démangeaisons plus ou moins pénibles. Les moustiques sont un fléau qui peut nous rendre la vie très compliquée et ils prolifèrent surtout quand les beaux jours reviennent. Pas de panique, certaines astuces permettent de les éloigner assez efficacement.

Utiliser des huiles essentielles, des répulsifs naturels

Certaines essences naturelles sont reconnues pour tenir les moustiques à distance. C'est notamment le cas des huiles essentielles de citronnelle, de lavande ou encore d'eucalyptus citronné. Les moustiques ne supportent pas l'odeur dégagée par ces produits. N'hésitez pas à déposer quelques gouttes dans des coupelles ou des cotons puis à les disposer dans les quatre coins de la maison. N'oubliez pas de réitérer souvent l'opération, car le parfum peut se dissiper assez rapidement.

Surveiller votre maison et votre jardin

Si vous possédez des fleurs en pot, il est indispensable de vider les coupelles pour éviter toute eau stagnante. En effet, pour se reproduire, les moustiques ont besoin de ce type d'environnement. On pense donc à vider les soucoupes à l'intérieur. À l'extérieur, dans le jardin, on évite de laisser de l'eau stagnante dans les seaux, les arrosoirs et on nettoie aussi régulièrement les gouttières ! Et oui, quand les feuilles s'accumulent, elles retiennent l'eau et offrent un refuge pour les moustiques qui peuvent se multiplier à l'infini !

Placer des moustiquaires aux fenêtres

Ce dispositif peut être fixe, plissé, pivotant ou roulant. Les moustiquaires s'adaptent aussi bien aux fenêtres qu'aux portes-fenêtres et elles sont efficaces pour lutter contre les moustiques, les mouches, les guêpes et autres insectes que l'on ne veut surtout pas voir entrer dans la maison. Néanmoins, il est important de bien choisir sa toile : on la préfère en fibre de verre et avec des mailles très resserrées, autrement, elle ne remplira pas sa fonction. Par ailleurs, certaines moustiquaires sont aussi efficaces pour filtrer le pollen. De quoi faire d'une pierre deux coups !

Planter des végétaux répulsifs

On ne le répétera jamais assez, mais la nature a bien fait les choses ! Souvent, elle offre des solutions toutes simples à nos problèmes. Pour repousser les moustiques, il existe plusieurs fleurs très efficaces. C'est le cas, par exemple, de la mélisse citronnelle, du souci, de la lavande ou encore de l'eucalyptus. Côté plantes aromatiques, la menthe, le basilic et le romarin sont aussi réputés pour être des répulsifs à moustiques. On n'hésite pas à les planter dans le potager, le jardin ou à les cultiver en pot sur le balcon. De quoi être tranquille pour un bout de temps.