Débat Macron – Le Pen : plutôt "50.000" ou "des centaines de milliers" de travailleurs détachés ?

Or, selon le dernier rapport de la direction de l'Animation de la recherche, des Études et des Statistiques (Dares), 261.300 salariés ont été détachés au moins une fois en 2019. Un chiffre qui donne raison à Marine Le Pen. Cependant, Emmanuel Macron n'est pas réellement dans le faux. Dans son rapport publié en juin, la Dares souligne en effet que ce chiffre ne correspond pas à un emploi salarié complet, étant donné qu'une minorité de travailleurs restent dans l'Hexagone sur l'ensemble de l'année. Elle propose donc en parallèle une estimation du nombre moyen de salariés détachés travaillant "en permanence" en France. Et selon son évaluation, le nombre de travailleurs détachés correspond en moyenne sur l'année à "un volume d'emploi détaché de 72.600 salariés". Soit un peu plus que le chiffrage du candidat à sa réélection.

Quant aux nombres de Français détachés à l'étranger, il y en a eu 123.000 en 2019, d'après le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (Cleiss). Comme l'a souligné le locataire actuel de l'Élysée, ils se sont majoritairement rendus en Allemagne et en Belgique. Mais aussi en Espagne et en Italie.

