Débat Macron-Le Pen : réformer les retraites, une mesure "absolument pas justifiée sur le plan budgétaire" ?

Paradoxalement, on peut estimer que sur ce sujet, les deux candidats ont à la fois raison... Et tort. Si le système n'est pas à l'équilibre aujourd'hui, un problème majeur pour Emmanuel Macron, on note que le COR livre des prédictions assez optimistes pour le futur. "Les évolutions de la part des dépenses de retraite dans le PIB resteraient sur une trajectoire maîtrisée à l'horizon de la projection, c'est-à-dire 2070", peut-on notamment lire. De 14,7% pour 2020, la part des retraites dans le PIB doit chuter au fil des ans : "à l'horizon 2070", elle "baisserait progressivement et serait moins élevée qu'en 2019 dans tous les scénarios : elle varierait ainsi entre 11,3% et 13% du PIB à l'horizon de la projection".

Il faut ici insister sur le fait que le COR base ces projections sur plusieurs "scénarios de gains de productivité horaire du travail de long terme (scénario 1%, scénario 1,3%, scénario 1,5% et scénario 1,8%) associés à un taux de chômage stabilisé à 7% en 2032". Plusieurs conventions comptables sont également envisagées, liées au calcul des ressources. Une manière d'envisager un maximum de scénarios possible. Le Conseil se projette dans le futur en tenant compte des précédentes réformes votées, mais sans intégrer de potentielles révisions globales du système dans les décennies à venir.

Quoi qu'il en soit, il ne fait aucun doute pour le COR qu'à long terme, le système actuel des retraites sera viable. Reste à savoir si la France peut assumer durant la quinzaine d'années à venir un déséquilibre, ce que le gouvernement réfute, au contraire des représentants du Rassemblement national. Emmanuel Macron avance par ailleurs un autre argument pour justifier sa réforme : il a mentionné lors du débat des "progrès" à financer. Et faisait notamment référence à l'introduction de nouveaux dispositifs, tels que le relèvement du minimum contributif à 1.100 euros. Une hausse qui aura nécessairement un coût et nécessitera des plus amples ressources.