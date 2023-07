Décès de Serge Vieira, chef doublement étoilé, à l'âge de 46 ans

Le monde de la gastronomie en deuil. Le chef doublement étoilé Serge Vieira, installé dans le Cantal, est décédé samedi 1ᵉʳ juillet des suites d'une longue maladie, ont annoncé le compte Twitter du Bocuse d'or, compétition qu'il avait remportée en 2005, et ses proches. Âgé de 46 ans, il présidait depuis plusieurs années l'équipe de France du Bocuse d'or, sorte de Coupe du monde des chefs.

Selon La Montagne, Serge Vieira s'est battu durant près d'un an et demi contre sa maladie, dont la nature n'a pas été précisée. Le chef laisse derrière lui son épouse, Marie-Aude, et deux enfants.