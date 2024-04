Décès : quelles religions autorisent ou interdisent la crémation ?

Au moment de préparer ses obsèques, le choix entre l’inhumation et la crémation est l’une des décisions à prendre. Ce choix est parfaitement libre pour les personnes ne souhaitant pas de funérailles religieuses. Mais dans le cas contraire, il faut savoir que toutes les religions n’autorisent pas les fidèles à être incinérés.

À partir d’un certain âge ou lorsque sa situation familiale évolue, il est conseillé de préparer sa succession ainsi que ses funérailles. Ainsi, vos proches seront guidés par vos dernières volontés, ce qui leur retira un poids en ces moments difficiles. Concernant les obsèques, l’une des principales décisions à prendre est la façon dont on souhaite que ses restes soient traités. Pendant des siècles, en France, l’inhumation (ou enterrement) a été presque exclusivement pratiquée. Mais depuis quelques décennies, la crémation (ou incinération) l’a quasiment rattrapé. Il est possible qu’elle devienne le premier choix dans les années qui viennent. Cette évolution est notamment liée à celle des pratiques religieuses.

La crémation est-elle autorisée chez les Chrétiens ?

Pendant des siècles, le catholicisme a été une religion d’État en France et est resté largement majoritaire par la suite. En 1905, 90 % des Français s’en réclamaient. Ce chiffre est depuis tombé à 29 % en 2019, selon l’Insee. Or, la crémation a longtemps été interdite par le Vatican. Il considérait que le corps devait retourner à la terre. Se faire incinérer a même été un temps une façon d’afficher jusqu’au bout son anticléricalisme. Mais en 1963, l’Église catholique a revu sa position. Il est désormais autorisé de se faire incinérer dans les rites chrétiens, mais à condition que cette décision ne soit pas prise pour des raisons contraires à la foi. Chez les protestants, les écritures sont censées avoir bien plus de poids que les traditions ou l’interprétation. Dans la mesure où la crémation n’est pas expressément interdite par la Bible, elle est donc autorisée, et même très largement privilégiée par les croyants. En revanche, elle est encore interdite chez les orthodoxes.

La crémation en principe interdite par l’islam et le judaïsme

Dans les deux grandes autres religions monothéistes que sont l’islam et le judaïsme, la crémation est en principe formellement interdite. Comme dans la tradition chrétienne, chez les Juifs, le corps doit être préservé en vue de la résurrection des morts. Toutefois, là aussi, la crémation attire de plus en plus. Certains courants du judaïsme acceptent donc de proposer un accompagnement religieux dans ces circonstances, mais ils restent très minoritaires. De son côté, le Coran affirme que Dieu lui-même intima à Caïn, fils d'Adam et Eve, d’enterrer son frère Abel, premier humain à mourir. Il s’agit donc d’un commandement auquel il n’est pas possible de se soustraire.

Ces religions qui prônent la crémation

Encore exceptionnelle au sein de ces trois religions sœurs, la crémation n’est pas du tout vue de la même façon en Orient. Chez les hindouistes, elle est largement pratiquée. Les fidèles voient dans la fumée qui s’élève des bûchers funéraires un lien entre le défunt et le monde spirituel. C’est aussi une forme d’obsèques très pratiquée chez les bouddhistes. L’esprit est ainsi libéré de son enveloppe charnelle et peut atteindre le Nirvana. Les écrits veulent que Bouddha lui-même ait été incinéré.