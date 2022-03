Yvan Colonna : manifestation en Corse dimanche en présence de sa famille

"Le collectif, suite à l’appel de la famille Colonna, a décidé, ce soir, (mardi, ndlr) d’organiser une grande manifestation à Aiacciu, ce dimanche 3 avril à 14 heures. Le départ se fera de I Salini pour rejoindre le palais Lantivy (bâtiment qui abrite la préfecture au département de la Corse-du-Sud, ndlr). Nous appelons l’ensemble du peuple Corse à se joindre à nos côtés pour rappeler à l’État nos trois revendications : Ghjustizia è vérità per (Justice et vérité pour, ndlr) Yvan Colonna, Libertà per tutti i patriotti (Liberté pour tous les patriotes, ndlr), Ricunniscenza di u populu corsu (Reconnaissance du peuple corse, ndlr).

Ce communiqué a été partagé par le Parti de la nation corse (PNC, autonomiste d'opposition), par Core in Fronte (indépendantiste), Corsica Libera (indépendantiste) et deux syndicats étudiants nationalistes (Cunsulta di a Gjuventù Corsa et ghjuventu indipendentista).