Déclaration d'impôts : dernières heures pour les contribuables de ces départements

Pour les départements entre 1 et 19, la date limite étant le 24 mai, les délais ont déjà été dépassés. Pour ceux compris entre 55 et 96, ainsi que Mayotte et l’Île de la Réunion, il reste encore quelques jours avant la date butoir fixée le 8 juin à 23h59. Une fois ces dates limite passées, des pénalités de 10% de majoration peuvent être mises en place. Si même après les relances du fisc, les personnes concernées n'envoient pas leurs déclarations, ce taux pourra augmenter de façon graduelle, d'abord de 20% avant de passer à 40%.

Votre avis d’impôt sur le revenu devrait être quant à lui être disponible sur le site, selon votre situation, entre le 25 juillet et le 5 août 2022.