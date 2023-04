Gérald Darmanin veut sa dissolution : ce que l'on sait du collectif rennais Défense Collective

L'objectif affiché est alors de "soutenir les personnes confrontées à la répression policière et judiciaire, mais aussi d’agir en amont par son action dans la rue et par l’expérience tirée de la répression". En d’autres termes, d’aider les manifestants arrêtés grâce à une équipe de juristes. Son post du 25 mars renvoie, lui, à un appel aux dons pour "les inculpés du mouvement social". Mais aussi de fournir des conseils en amont, à travers des "formations juridiques", "de déplacement collectif" et consacrées "à la défense numérique".

Le mouvement précise aussi dans quels cas il peut être sollicité, comme en cas d’arrestation ou de convocation judiciaire suite à une manifestation, en cas de contestation d’une amende infligée dans ce contexte ou "pour toute autre question juridique". Difficile maintenant de savoir le poids de son réseau. À ce jour, DefCo est suivi par 2400 personnes sur Twitter, le double sur Instagram sur Facebook.