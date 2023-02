Défi de "la cicatrice" sur TikTok : un jeu dangereux prisé par les ados

En décembre, un rapport de l’ONG Center for Countering Digital Hate accusait par ailleurs la plateforme chinoise de faire la promotion de contenus liés au suicide ou l'anorexie. Pour arriver à cette conclusion, les chercheurs avaient créé des comptes TikTok se faisant passer pour des utilisateurs de 13 ans intéressés par du contenu sur l'image corporelle et la santé mentale. Il a été constaté que 2,6 minutes après avoir rejoint l'application, l'algorithme de TikTok recommandait un contenu suicidaire. Le contenu sur les troubles de l'alimentation était, lui, recommandé en 8 minutes. 56 hashtags TikTok hébergeant des vidéos sur les troubles de l'alimentation avec plus de 13,2 milliards de vues ont également été trouvés.