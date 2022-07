VIDÉO - Aux côtés d'Antoine Dupont avant son vol avec la Patrouille de France

"Je ne suis pas sur mon terrain de prédilection mais l’important c’était de passer les tests médicaux et de pouvoir faire ce vol, reprend le capitaine du XV de France. On a pu s’amuser un peu plus hier. On a fait quelques vrilles et quelques boucles. Ça a un peu secoué. Aujourd’hui, ça devrait être plus tranquille. Je devrais pouvoir profiter du paysage." Le défilé aérien doit débuter à 10h35.