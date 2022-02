Délai d'affichage du résultat, bon moment pour se tester... Questions pratiques sur les autotests

Ces dernières semaines, plusieurs études ont mis en évidence le lien entre la période d'incubation d'Omicron et le risque de faux négatifs. Dès la fin décembre, une étude du Centers for Disease Controle and Prévention (CDC, États-Unis) suggérait que la période d'incubation d'Omicron serait réduite par rapport aux autres variants pour se situer en moyenne deux à trois jours après l'infection, indique le CDC. Pour rappel, tandis qu'avec la souche d'origine du Covid-19, l'apparition des symptômes se situait six à sept jours après l'infection en moyenne, voire jusqu'à quatorze jours dans de rares cas, il se situait plutôt autour de quatre ou cinq jours avec Delta.

Début janvier 2022, une étude japonaise a établi que le pic de la charge virale, à savoir la période où l'hôte est en principe le plus contagieux, se situe en moyenne entre trois à six jours après l'apparition des symptômes concernant Omicron, contre deux jours avant à deux jours après l'apparition des symptômes concernant Delta. En conséquence, cet intervalle apparait comme le plus pertinent pour optimiser la fiabilité du test et limiter le risque de faux négatifs.