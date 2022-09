Délinquance, insécurité... La France, un "pays encore moins sûr que le Mexique" ?

Pour se convaincre du manque de fiabilité des classements fournis par Numbeo, il est possible de s'intéresser à certains indicateurs. La comparaison entre la France et le Mexique a par exemple de quoi laisser pantois : en 2021, on a déploré dans l'Hexagone 930 homicides, tandis que l'on en comptait 33.308 au Mexique, soit 91 par jour en moyenne. Si la population mexicaine est deux fois supérieure à la nôtre, il s'agit ici d'un chiffre plus de 30 fois supérieur !

Il y a quelques mois, TF1info avait déjà montré la grande fragilité des classements proposés par Numbeo. La municipalité de Nice avait en effet lancé une campagne de communication s'appuyant sur des données issues du site serbe : à les croire, la métropole azuréenne était tout simplement la plus sûre de France. Un classement bouleversé en quelques jours par une foule d'internautes : leurs participations ont très largement fait évoluer le score global de Nice, qui s'est vue reléguée à la 404e place du classement mondial. Juste derrière... Damas, en Syrie.

Interrogés par l'AFP, des chercheurs ont confirmé qu'ils n'accordaient aucun crédit aux données récoltées par Numbeo. "Pour des études en sciences sociales, cette approche ne vaut rien", a ainsi lancé David Weinberger, directeur de l'Observatoire des criminalités internationales de l'IRIS. Notons enfin que les comparaisons entre pays se révèlent toujours très délicates lorsqu'il s'agit de traiter de la délinquance. En raison, notamment, du choix des indicateurs retenus. Un nombre élevé d'interpellations peut en effet être analysé de plusieurs manières : si certains y verront la preuve de délits très nombreux, d'autres noteront plutôt que les forces de l'ordre font du très bon travail, et parviennent à prendre la main dans le sac les délinquants. Cela vaut également pour le nombre de personnes détenues en prison, difficile à analyser puisque très variable en fonction des politiques publiques carcérales. Compter peu de prisonniers incarcérés pourra tout autant être synonyme de criminalité réduite que d'aménagements de peines généralisés.