Démarchage téléphonique : horaires encadrés, interdiction le week-end... Ce qui change au 1er mars

Votre téléphone risque de moins sonner. À compter du 1er mars, le démarchage téléphonique sera interdit le week-end et les jours fériés, selon un décret publié en octobre au Journal officiel. À partir de cette date, il sera également limité dans le temps et ne sera autorisé que "du lundi au vendredi, de 10h à 13h, et de 14h à 20h", précise cet arrêté.

Cet encadrement s'appliquera "aussi bien aux personnes non inscrites sur la liste Bloctel", qui permet gratuitement d'inscrire son numéro pour s'opposer au démarchage téléphonique, "qu'à celles inscrites, mais sollicitées dans le cadre d'un contrat en cours". En revanche, ce cadre ne s'appliquera pas "si le consommateur a donné son consentement exprès et préalable pour être appelé, le professionnel devant en justifier".