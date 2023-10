Démarchage téléphonique : plus d'un tiers des Français victimes d'appels quotidiens

Pour 38% des personnes interrogées, cette stratégie commerciale est même devenue invasive, puisqu'ils disent recevoir au moins un appel par jour. Et cela ne vaut pas que pour les appels. La moitie des Français (49%) disent aussi recevoir au moins un SMS de démarchage par semaine, et 17% en reçoivent quotidiennement.

En cause d'après l'association de défense des consommateurs : le smartphone. Toujours à portée de main d'éventuels clients, il est devenu le canal de prédilection des démarcheurs. "Rien d'étonnant à cela : le téléphone portable est désormais répandu dans toutes les couches de la population alors que dans le même temps, le fixe, lui, décline", observe l'UFC-Que Choisir. D'autant que la nouvelle réglementation sur le démarchage téléphonique interdit cette pratique à la pause méridienne, le soir après 20h, le matin avant 10h ainsi que les week-ends et jours fériés. "Puisqu’ils ne peuvent plus déranger les gens chez eux le soir, ils les embêtent en journée sur leur portable", observe donc l'association.