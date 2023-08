Déménagement : ces aides financières pour alléger le prix

Comment doit-on procéder ?

Si vous êtes allocataires à la Caf, vous devez télécharger le formulaire de demande, le compléter, le signer et l'envoyer à votre Caf dans les 6 mois qui suivent votre déménagement, en fournissant les documents suivants : la facture payée de votre déménageur indiquant l’adresse de chargement des meubles, l’adresse de livraison et le mode de paiement utilisé. Ou bien, si vous avez fait votre déménagement vous-même, les documents justificatifs des frais engagés (location d’un véhicule, factures d’essence, etc...).

Si vous dépendez de la MSA, il faut télécharger le formulaire de demande et adressez-le à votre caisse MSA dans les 6 mois suivant la date votre déménagement. N'oubliez pas de joindre les pièces justificatives attestant du montant des dépenses que vous avez engagées pour votre déménagement. Vous pouvez demander et suivre votre demande d'aide au logement directement en ligne depuis Mon espace privé.