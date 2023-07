Déménagement : les conseils à suivre pour ne pas traumatiser mon chat ?

On recommande toujours de ne pas laisser sortir le chat à l'extérieur pendant plusieurs jours, jusqu'à trois semaines, afin d'éviter sa désorientation et la fugue. Il faut ce temps pour qu'il s'habitue à son nouvel environnement intérieur. À mesure du déballage, il va retrouver des odeurs familières, dont la sienne, sur le mobilier et les objets. Laissez-le tranquillement déposer ses phéromones.

Lorsque vous constatez que votre chat s'est bien familiarisé avec l'intérieur, vous pouvez l'accompagner dehors progressivement, d'abord quelques minutes, puis de plus en plus longtemps. Il visitera son nouveau territoire et prendra ses marques.