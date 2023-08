Déménagement : les conseils à suivre pour que tout se passe bien avec votre chien ?

Durant la préparation du déménagement, le mieux est de laisser les affaires du chien (panier ou niche, gamelles…) à leur place jusqu'au dernier moment pour le perturber le moins possible. Vous les emballerez à la fin, juste avant de quitter le logement.

Véritable éponge à émotions, le chien ressentira néanmoins votre stress, vos inquiétudes et votre excitation durant les préparatifs. Il vous observera pendant que vous faites les cartons et démontez les meubles en se demandant ce qu'il se passe. Si possible, ne le gardez pas dans la pièce avec vous, mais retrouvez-le régulièrement afin de jouer avec lui et n'oubliez pas de le câliner comme d'habitude. Ni plus, ni moins, car l'animal est sensible aux modifications de comportement de son maître. Si vous sentez que votre chien est vraiment anxieux, toujours dans vos pieds ou gémissant, n'hésitez pas à le confier pendant quelques jours à un proche ! Vous aurez ainsi la tête plus libre et vous pourrez le récupérer une fois le déménagement terminé.