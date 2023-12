Démographie : ces départements qui gagnent des habitants, ceux qui en perdent

Selon l'Insee, la France a affiché une croissance démographique de 0,3% par an entre 2015 et 2021. La Meuse et la Haute-Marne ont connu une baisse de leur population plus marquée qu'ailleurs. En revanche, le nombre d'habitants a sensiblement augmenté en Haute-Garonne et dans l'Hérault.

La "diagonale du vide" ne semble pas près de disparaître. Cette zone allant du Massif central au nord-est de la France, où les densités de population sont plus faibles qu’ailleurs, se dessine nettement dans l’enquête annuelle de recensement dévoilée par l’Insee ce jeudi 28 décembre.

Selon l’institut, les départements qui perdent le plus d’habitants en France métropolitaine sur la période 2015-2021 se situent en effet entre la Creuse et la Meuse. Si, à l’échelle nationale, entre 2015 et 2021, la population a augmenté en moyenne de 0,3% par an, soit 203.000 habitants supplémentaires chaque année, la Meuse est le département métropolitain qui affiche la baisse annuelle moyenne (-0,8%) la plus forte sur cette période. Ce département de la région Grand Est ne comptait plus que 181.919 habitants au 1er janvier 2021, indique l’Insee.

Un autre département du Grand Est, voisin de la Meuse, connaît lui aussi une perte démographique importante : la Haute-Marne (-0,8%), qui comptait 171 042 habitants au 1er janvier 2021. C’est également le cas du Territoire-de-Belfort (-0,6%). Un peu plus au sud, la Nièvre, dans la région Bourgogne-Franche-Comté, est guère mieux loti (-0,7%), de même que la Creuse (-0,7%), tandis que l’Orne (-0,6%), les Vosges, l’Indre et le Cher (-0,5%) affichent également un taux de croissance annuel moyen nettement négatif.

L'attrait pour la façade Atlantique

En revanche, la façade ouest de la France et certains départements qui bordent la Méditerranée affichent une croissance démographique positive. La population a ainsi augmenté en moyenne de 1,2% par an en Haute-Garonne et dans l’Hérault. Dans une moindre mesure, le taux de croissance annuel moyen est nettement positif en Loire-Atlantique, en Gironde et en Corse-du-Sud (+1,1%), ou encore en Haute-Corse, en Ile-et-Vilaine (+0,9%), en Vendée et dans les Landes (+0,8%). Selon l’Insee, la population augmente aussi à proximité de la Suisse, en Haute-Savoie (+1%) et dans l’Ain (+0,8%). La Seine-Saint-Denis a également une croissance démographique positive (+0,8%).

Dans les départements d’Outre-mer, si la Guyane (+1,6%) et La Réunion (+0,4%) connaissent une croissance démographique, ce n’est en revanche pas le cas de la Guadeloupe (-0,9%) et de la Martinique (-0,6%).

L’Insee relève une "croissance démographique deux fois plus élevée dans l'espace urbain que dans l'espace rural", soit 0,4% en moyenne par an, contre 0,2%, "alors qu’elle était identique entre 2010 et 2015", à 0,5% par an. Au 1er janvier 2021, 45 millions de personnes vivaient dans l'espace urbain, contre près de 22 millions de personnes dans l'espace rural. "Dans le rural hors influence des pôles, le déficit des naissances sur les décès s’est particulièrement amplifié", constate l’Insee.